На Карапетяна завели дело

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о возможном сокрытии информации об иностранном гражданстве кандидатом в депутаты от блока «Сильная Армения» Нареком Карапетяном - племянником российского предпринимателя и лидера партии Самвела Карапетяна.

«Согласно сообщению о предполагаемом преступлении, поступившему из Министерства внутренних дел Армении..., кандидат в депутаты Н.К., выдвинутый под первым номером от блока «Сильная Армения» на очередных выборах в НС РА 7 июня 2026 года, будучи предупрежденным об установленной законодательством ответственности за сообщение ложных сведений, умышленно скрыл информацию о наличии или имевшем место наличии иностранного гражданства…» - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 449 УК Армении (сокрытие сведений, препятствующих приобретению или сохранению статуса должностного лица), ведется предварительное следствие.