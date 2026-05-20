Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

Россия била по Украине ракетами и ударными дронами

В ночь на 20 мая российские войска атаковали территорию Украины баллистической ракетой «Искандер-М», 154 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Российская армия нанесла удары по Днепру, Конотопу, Сумской области, Одессе, Харькову, Запорожской области.

Два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате российского удара по городу Днепру ночью 20 мая. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Он уточнил, что пятеро раненых госпитализированы, состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.

В Днепре из-за ночной атаки поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль. 

В среду, 20 мая, российские войска ударили беспилотником по Харькову, в результате атаки пострадала 16-летняя девушка, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

Также российские войска ударили по городу Конотоп Сумской области, попадание в многоэтажку, под завалами могут находиться люди. Также под удар российских дронов попала и Шосткинская община, сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в соцсетях.

Кроме того, по его словам, повреждена районная больница. Там выбиты окна.

Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, домах и квартирах, добавил он. Также уничтожен музей.

По словам Семенихина, пострадавших в результате российской атаки немало.

Как впоследствии сообщили в Сумской ОВА, этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилищный сектор в Конотопской и Шосткинской общинах.

Отмечается, что идет ликвидация последствий атак. Также проводится эвакуация людей из поврежденных и близлежащих домов. 

«Есть пострадавшие в Конотопе, по меньшей мере шестеро. Информация о раненых уточняется», - сообщили в Сумской ОВА.

В среду, 20 мая, российская армия атаковала Запорожскую область (Вольнянск), в результате чего разрушено здание и пострадали четыре человека, сообщил председатель ОВА Иван Федоров в соцсетях.

