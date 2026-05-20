Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Первое национальное решение для оплаты общественного транспорта – CityCard подписывает глобальное соглашение

В сфере транспорта и финтеха Азербайджана начинается новый этап инновационного развития. Компания Payriff подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с американской компанией Sentry Management Solutions о внедрении CityCard — первого и единственного национального решения для оплаты общественного транспорта — на рынках США и Европы.

Разработанный компанией Payriff сервис CityCard начинает стратегическое сотрудничество с Sentry Management Solutions — компанией, работающей в Нью-Йорке и с 2016 года предоставляющей технологические решения в сфере управления транспортом. Это сотрудничество имеет важное значение с точки зрения вывода локального технологического продукта Азербайджана на международный рынок.

Напомним, транспортная платформа оплаты CityCard была создана компанией Payriff в 2025 году по заказу и при поддержке AZCON Holding и успешно внедрена в пилотном формате в городе Гяндже. На сегодняшний день с помощью системы было совершено более 24 миллионов поездок. На следующем этапе планируется внедрение платформы в Нахчыване, Шемахе и других городах. Наряду с деятельностью внутри страны CityCard — первое национальное решение для оплаты общественного транспорта, за короткое время добившееся значительного успеха, — теперь готово внести вклад в развитие инновационных транспортных решений уже и на глобальном уровне.

Цифровая платежная инфраструктура и опыт CityCard в сфере общественного транспорта, объединенные с международной экспертизой Sentry Management Solutions в области управления транспортом, позволят создавать более интеллектуальные, эффективные и современные транспортные решения.

