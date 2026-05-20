Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить

Сенат США принял резолюцию, которая обязывает президента США Дональда Трампа согласовывать любые военные действия с Конгрессом, информирует Reuters.

Голосование по процедурной мере, которое проводят перед основным голосованием, прошло 19 мая. «За» проголосовали 50 сенаторов (в основном демократы и четверо республиканцев), против выступили 47 (в основном республиканцы и один демократ). Трое республиканцев пропустили голосование. Авторы инициативы указывают, что, согласно Конституции, право направлять войска на войну принадлежит Конгрессу, а не президенту. Если документ пройдет дальнейшее голосование, Трампу потребуется разрешение Конгресса, чтобы продолжать войну с Ираном.

Как отмечает Reuters, помимо основного голосования в Сенате резолюция должна пройти через Палату представителей, которую контролируют республиканцы, и набрать две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.

Ранее в этом году республиканцы заблокировали семь предыдущих попыток продвижения этой резолюции в Сенате. Впервые документ был вынесен на голосование в марте, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Резолюция также трижды блокировалась республиканцами в Палате представителей США.

Согласно Закону о военных полномочиях (War Powers Act) от 1973 года, президент США может вести военные действия без одобрения Конгресса лишь в течение 60 дней. По истечении этого срока президент обязан либо прекратить войну, либо запросить у Конгресса официальное разрешение на применение военной силы.

1 мая 2026 года, когда 60-дневный срок истек, Дональд Трамп уведомил Конгресс о «завершении войны» с Ираном, однако фактически США продолжают блокировать иранские порты и наносить удары по иранским кораблям, отмечает Reuters.

