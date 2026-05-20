Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Представлен фильм «Архитектура энергетики»

11:15 229

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Центром по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» подготовлен фильм «Архитектура энергетики».

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, фильм представляет собой документальную работу, отражающую исторический путь развития электроэнергетической отрасли Азербайджана, а также сформировавшиеся в этой сфере технологические подходы. В картине показаны этапы развития — начиная с создания первой электростанции в Кедабеке в 1883 году и до реализации крупных энергетических проектов современности.

В экранном произведении энергетика представлена не только как техническая инфраструктура, но и как важный элемент градостроительства, архитектуры и национального развития. В фильме широко демонстрируется эволюция энергетических объектов в Азербайджане — от функционального подхода советского периода до современной модели архитектуры энергетики, обогащенной эстетическими и цифровыми решениями.

Особое внимание в фильме уделено проектам, реализованным за последние 20 лет, подстанциям закрытого типа, цифровым центрам управления, современным электростанциям, а также новой энергетической инфраструктуре, созданной на освобожденных территориях. Наряду с этим одной из ключевых тем картины являются современные энергетические системы, создаваемые в рамках концепции зеленой энергии.

Фильм «Архитектура энергетики» представляет работу, проводимую в направлении укрепления энергетической безопасности Азербайджана, формирования современной промышленной эстетики и создания устойчивой энергетической инфраструктуры будущего. Картина демонстрирует, что энергетика стала не только фактором экономического развития, но и составной частью национального архитектурного мышления и государственного видения.

