Иранец раскаялся и получил четыре месяца

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Ирана, 44‑летнего Мотмаэна Абыбиглу Реза Заки, обвиняемого в контрабанде.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, в декабре прошлого года иранец попытался провести через таможенную границу опиум, спрятанный в управляемом им грузовике. Однако наркотик обнаружили таможенники, а самого Реза Заки арестовали. Иранцу было предъявлено обвинение по статье 206.2 Уголовного кодекса (контрабанда), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако отметил, что опиумом пользовался исключительно сам — из-за болей в почках. Иранец заявил, что «раскаивается тысячу раз», попросив суд учесть, что у него двое малолетних детей, престарелые родители и что он является единственным кормильцем в семье.

Согласно приговору Ярдымлинского районного суда, Мотмаэн Абыбиглу Реза Заки приговорен к четырем месяцам лишения свободы. После отбытия срока он будет депортирован из Азербайджана.