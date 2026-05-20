В Украине обнаружили радиацию на обломках российского дрона

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины зафиксировали повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую россияне установили на модифицированный ударный дрон «Герань-2». Российский беспилотник атаковал Черниговскую область в ночь на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Фрагменты ракеты Р-60 класса «воздух-воздух» правоохранители обнаружили вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска применяют такое вооружение во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые вовлекаются в перехват вражеских БПЛА.
Во время проведения радиационной разведки непосредственно у обломков беспилотника с ракетой эксперты зафиксировали уровень гамма-излучения 12 мкЗв/час. Такой показатель существенно превышает естественный радиационный фон и представляет угрозу здоровью человека.
Специалисты СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние, после чего транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что в состав боевой части входят элементы поражения из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.
По этому факту следователи Службы безопасности осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления. Процессуальное руководство по делу обеспечивает Черниговская областная прокуратура.