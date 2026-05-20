В Украине обнаружили радиацию на обломках российского дрона

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины зафиксировали повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую россияне установили на модифицированный ударный дрон «Герань-2». Российский беспилотник атаковал Черниговскую область в ночь на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фрагменты ракеты Р-60 класса «воздух-воздух» правоохранители обнаружили вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска применяют такое вооружение во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые вовлекаются в перехват вражеских БПЛА.

Во время проведения радиационной разведки непосредственно у обломков беспилотника с ракетой эксперты зафиксировали уровень гамма-излучения 12 мкЗв/час. Такой показатель существенно превышает естественный радиационный фон и представляет угрозу здоровью человека.