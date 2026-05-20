В Казахстане приняли закон о президенте и институте вице-президента

Закон «О президенте Республики Казахстан» разработан в целях реализации новой конституции, принятой 15 марта. Он предусматривает введение института вице-президента Казахстана. Его будет назначать президент Казахстана с согласия Курултая (однопалатного парламента). Деятельность вице-президента будет обеспечиваться администрацией главы государства.

Вице-президентом Казахстана может быть назначен гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование. Вице-президент по поручению президента Казахстана представляет его при взаимодействии с парламентом, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет другие полномочия, определяемые президентом.

Вице-президент не может состоять в партии и заниматься предпринимательской деятельностью. В случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана вице-президент принимает на себя обязанности главы государства, после чего объявляются выборы.

Вице-президента могут освободить от должности из-за совершения им преступления, получения гражданства или вида на жительства другой страны, признания недееспособным, смерти и иным основаниям. Также вице-президент может добровольно подать в отставку. Окончательное решение остается за президентом страны.

В законе также сохранены введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, беспартийности главы государства и ограничениях для близких родственников президента занимать руководящие должности в госструктурах.

После принятия парламентом закон «О президенте Республики Казахстан» поступит на подпись президенту страны.