USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Новость дня
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

В Казахстане приняли закон о президенте и институте вице-президента

11:46 162

Депутаты парламента Казахстана на совместном заседании палат приняли конституционный закон «О президенте Республики Казахстан», который предусматривает введение нового института - вице-президента страны.

Закон «О президенте Республики Казахстан» разработан в целях реализации новой конституции, принятой 15 марта. Он предусматривает введение института вице-президента Казахстана. Его будет назначать президент Казахстана с согласия Курултая (однопалатного парламента). Деятельность вице-президента будет обеспечиваться администрацией главы государства.

Вице-президентом Казахстана может быть назначен гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование. Вице-президент по поручению президента Казахстана представляет его при взаимодействии с парламентом, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет другие полномочия, определяемые президентом. 

Вице-президент не может состоять в партии и заниматься предпринимательской деятельностью. В случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана вице-президент принимает на себя обязанности главы государства, после чего объявляются выборы.

Вице-президента могут освободить от должности из-за совершения им преступления, получения гражданства или вида на жительства другой страны, признания недееспособным, смерти и иным основаниям. Также вице-президент может добровольно подать в отставку. Окончательное решение остается за президентом страны.

В законе также сохранены введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, беспартийности главы государства и ограничениях для близких родственников президента занимать руководящие должности в госструктурах.

После принятия парламентом закон «О президенте Республики Казахстан» поступит на подпись президенту страны.

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 141
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1301
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 611
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 698
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1709
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1215
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 583
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1195
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4803
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2947
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5860

ЭТО ВАЖНО

В Литве неспокойно
В Литве неспокойно
11:54 141
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились»
Путин и Си «кое о чем очень важном договорились» обновлено 11:36
11:36 1301
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 611
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами
Россия била по Украине ракетами и ударными дронами фото
10:40 698
Москва «насторожилась»
Москва «насторожилась»
10:30 1709
Евросоюз и США договорились
Евросоюз и США договорились
10:18 1215
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
Milla Dairy MMC и Danone расширяют стратегическое сотрудничество
10:18 583
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар
Химзавод и НПЗ в России под ударом: взрывы и пожар добавлено видео
10:10 1195
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян?
Где Вацлав Гавел, а где Рубен Варданян? Попытка осквернить престижную награду
19 мая 2026, 17:46 4803
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана
План США и Израиля: Ахмадинежада – в лидеры послевоенного Ирана по версии The New York Times
08:53 2947
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи
Обиженные «Карабахом». Их дела плохи Невероятное совпадение или мистика!
02:31 5860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться