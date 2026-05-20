При поддержке Bakcell стартует SummerStack Bootcamp для молодежи

Основная цель трехмесячной bootcamp-программы — предоставить молодежи фундаментальные знания в области программирования, вовлечь участников в работу над реальными проектами и создать для них прочную основу для старта карьеры в ИТ.

Лидер инноваций Bakcell продолжает реализовывать инициативы, направленные на развитие цифровых навыков молодежи. При партнерской поддержке Bakcell компания Peerstack Academy запустит программу SummerStack Bootcamp по языкам программирования Java и Python.

Программа охватывает направления программирования на Java и Python. Учебный процесс будет построен на моделях взаимного обучения и проектно-ориентированного подхода. Участники при поддержке опытных менторов будут работать над практическими примерами и применять теоретические знания через выполнение практических заданий. В рамках стипендиальной программы, реализуемой при поддержке Bakcell, участникам будет предоставлена возможность получить стипендию в размере до 70%.

Зарегистрировавшиеся участники примут участие в экзаменационном этапе, охватывающем знания по логике и программированию, после чего пройдут этап собеседования.

Программа будет способствовать профессиональному развитию участников в сфере ИТ, приобретению навыков, соответствующих реальной рабочей среде, а также построению успешной карьеры в данной области.

Сотрудничество между Bakcell и Peerstack Academy направлено на создание новых возможностей для превращения инновационных идей в реальные технологические решения, а также на внесение вклада в развитие человеческого капитала в технологическом секторе страны. Желающие стать студентами Peerstack Academy могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.