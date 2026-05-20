Руководство Литвы в бункере

14:11
14:11

Руководство Литвы в связи с объявленной воздушной угрозой перешло в убежища. Об этом сообщил журналистам Фредерикас Янсонас, советник президента Гитанаса Науседы.

«Глава государства и сотрудники офиса президента были сопровождены в убежище», - сказал он.

Аналогичные меры приняты в Сейме (парламенте), а также в правительстве.

Командование армии Литвы также рекомендовало населению укрыться в убежищах. «Следует укрыться в убежищах и ждать отбоя сигнала об опасности», - говорится в сообщении военных.

ЧП связано с зафиксированным радарами возможным полетом беспилотного летательного аппарата рядом с восточной границей Литвы. Объект находился в воздушном пространстве Беларуси.

*** 11:54

Вооруженные силы Литвы отправили предупреждение о воздушной опасности для жителей нескольких районов страны.

Предупреждение было объявлено в четырех районах на востоке страны, ближе к границе с Беларусью, а затем в Вильнюсском округе, сообщает Би-би-си.

Как указывается в заявлении военных, причина тревоги в том, что «на территории Беларуси недалеко от границы с Литвой зафиксирована отметка на радаре, имеющая характерные признаки беспилотных летательных аппаратов».

Литва подняла в воздух истребители. Как подчеркивают военные, оповещение жителей — это «стандартная превентивная мера».

Армия Литвы рекомендовала жителям нескольких районов страны немедленно направиться в укрытия. Об этом говорится в сообщении военных, пишет сайт LRT.

«Незамедлительно направляйтесь в укрытие или другое безопасное место, позаботьтесь о близких, ожидайте дальнейших рекомендаций. О завершении тревоги жители будут проинформированы отдельным уведомлением», — указывается в сообщении.

Тревогу из-за угрозы беспилотников объявили в четырех районах на северо-востоке страны (Игналинском, Утенском, Швенченском и Зарасайском районах) и в Вильнюсском округе.

Также временно закрыт аэропорт Вильнюса.

Руководство Литвы в бункере
Руководство Литвы в бункере
14:11
