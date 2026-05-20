Пашинян: Россия – сверхдержава, а Путин – друг

Армения не будет предпринимать «каких-либо резких действий», которые могут пойти «во вред интересам России», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, проводя предвыборную агитацию правящей партии «Гражданский договор» в Лорийской области. Об этом пишут армянские СМИ.

«В наших отношениях с Россией мы не будем предпринимать каких-либо резких действий. С президентом России у меня дружеские отношения. С 2018 года мы провели около 200 телефонных бесед. Наше отношение к России очень теплое», — заявил Пашинян.

По его словам, Россия – сверхдержава, к ней надо относиться с уважением.

«Я так и отношусь и к России, и к президенту, и к главе правительства РФ. Я им говорю, что мы не делали и не будем делать ничего, что может пойти во вред интересам России. Вместе с тем мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России. Это легитимная позиция. Но в противостояние с Россией мы вступать не будем. Диалог на высшем уровне будет продолжен», - отметил Никол Пашинян.