Захарова ответила Будрису: «Это суицидальная паранойя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО к действиям против Калининграда. В своем ответе официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала высказывание Будриса «суицидальной паранойей».

«Это реально настоящая суицидальная паранойя. <...> Эти фобии, которые превратились уже в паранойю, приводят к абсолютному самоубийственному курсу, который декларируется уже публично», — сказала Захарова.

Накануне глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости.

«Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», — сказал Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung.