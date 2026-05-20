USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Новость дня
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

У Трампа пожизненный иммунитет

12:53 1262

Президент США Дональд Трамп заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. Документ подписал и. о. генпрокурора Тодд Бланш. Иммунитет действует бессрочно.

The Wall Street Journal (WSJ) передает, что соглашение стало дополнением к другому документу, принятому 18 мая. В нем указано, что правительство США создает фонд в размере $1,8 млрд для компенсации людям, ставшим жертвами преднамеренного налогового преследования со стороны властей. В то же время Дональд Трамп отозвал иск против Налоговой службы США (IRS) по поводу утечки его налоговых деклараций подрядчиком и прекратил административные претензии, связанные с другими расследованиями.

Как пишет WSJ, прекращение проверок может принести значительную финансовую выгоду президенту и его семье. Кроме того, заключенное соглашение «представляет собой беспрецедентное сочетание личных и государственных интересов, когда назначенный Трампом чиновник соглашается отстранить президента, его семью и его бизнес от обеспечения соблюдения налогового законодательства».

Опрошенные изданием представители власти и эксперты также высказываются критически резко. Ведущий демократ в Комитете по налоговым вопросам Палаты представителей Ричард Нил заявил, что Трамп «обворовывает избирателей ради собственной выгоды, используя при этом все правительство в качестве своей личной армии».

Дональд Трамп в первый президентский срок и после него сталкивался с многочисленными налоговыми проверками. По информации WSJ, по состоянию на декабрь 2022 года IRS продолжала рассмотрение налоговой отчетности Трампа за период с 2015 по 2019 год. В отличие от своих предшественников, Дональд Трамп не предоставлял налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности благодаря утечкам, в том числе в результате незаконных действий бывшего подрядчика IRS.

Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
14:14 118
Руководство Литвы в бункере
Руководство Литвы в бункере обновлено 14:11
14:11 2063
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 827
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор; все еще актуально
19 мая 2026, 20:00 5516
Призыв на военную службу
Призыв на военную службу Распоряжение президента
13:54 475
«Длительный и драматичный» разговор Нетаньяху и Трампа
«Длительный и драматичный» разговор Нетаньяху и Трампа
13:31 657
Генштаб ВСУ об ударах по нефтеобъектам России
Генштаб ВСУ об ударах по нефтеобъектам России видео; обновлено 13:05
13:05 2426
У Трампа пожизненный иммунитет
У Трампа пожизненный иммунитет
12:53 1263
Пашинян: Россия – сверхдержава, а Путин – друг
Пашинян: Россия – сверхдержава, а Путин – друг
12:14 1759
Предупреждение КСИР
Предупреждение КСИР Обновлено 12:02
12:02 2220
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 1226

ЭТО ВАЖНО

Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
14:14 118
Руководство Литвы в бункере
Руководство Литвы в бункере обновлено 14:11
14:11 2063
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 827
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор; все еще актуально
19 мая 2026, 20:00 5516
Призыв на военную службу
Призыв на военную службу Распоряжение президента
13:54 475
«Длительный и драматичный» разговор Нетаньяху и Трампа
«Длительный и драматичный» разговор Нетаньяху и Трампа
13:31 657
Генштаб ВСУ об ударах по нефтеобъектам России
Генштаб ВСУ об ударах по нефтеобъектам России видео; обновлено 13:05
13:05 2426
У Трампа пожизненный иммунитет
У Трампа пожизненный иммунитет
12:53 1263
Пашинян: Россия – сверхдержава, а Путин – друг
Пашинян: Россия – сверхдержава, а Путин – друг
12:14 1759
Предупреждение КСИР
Предупреждение КСИР Обновлено 12:02
12:02 2220
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
Зеленый свет Сената: военные полномочия Трампа могут ограничить
11:04 1226
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться