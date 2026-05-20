У Зеленского рассказали, когда могут пройти выборы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что избирательный процесс в Украине могут запустить не ранее чем через три месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при определенных условиях выборы могут состояться весной 2027 года.

По его словам, выборы cмогут состояться, если Россия согласится завершить войну по линии фронта. Подоляк подчеркнул, что это может произойти в том случае, если Украина сможет «вынести» половину российского экспорта с помощью дальнобойных ударов.