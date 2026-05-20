«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»

В Соединенных Штатах с полной серьезностью отнеслись к угрозе властей Ирана убить президента Дональда Трампа. Накануне председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Азизи заявил, что комитет готовит законопроект под названием «Контрмеры со стороны военных и сил безопасности исламской республики», официально предусматривающий выплату 50 миллионов евро любому лицу или организации, которые совершат покушение на лидеров США и Израиля. В начавшейся в Иране кампании по сбору средств на вознаграждение за убийство Трампа, проводимой посредством массовых SMS-рассылок, уже собрано более 25 миллионов долларов. Американское правительство оценило эти угрозы в контексте «вопросов национальной безопасности и безопасности государства первостепенной важности». Администрация Белого дома увеличила численность сотрудников охраны Трампа. Разведывательные структуры ведут проверку данных, касающихся этих угроз внутри США. Предвыборный штаб Трампа запросил чрезвычайные меры безопасности, включая использование военной авиации и создание зон ограниченного полета вокруг мест проведения его митингов и резиденций. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что глава иранского тайного подразделения, планировавшего покушение, был «выслежен и убит» американскими военными, хотя официальные лица отмечают, что угроза покушения сохраняется.

Напомним, в марте 2026 года в США был осужден гражданин Пакистана Асиф Раза Мерчант за организацию покушения на Трампа и других американских чиновников в 2024 году. Политические убийства за границей для властей Ирана - дело не новое. За 47 лет существования исламской республики Корпус стражей исламской революции, другие иранские спецслужбы совершили сотни убийств по всему миру. Счет покушений берет начало с племянника (сына сестры) шаха Резы Пехлеви, бывшего капитана имперских ВМФ Шахрияра Шафика, который был убит двумя выстрелами в голову во дворе своего дома в Париже. Затем в номере парижского отеля с перерезанным горлом был обнаружен Шапур Бахтияр, последний премьер-министр монархического Ирана. Спустя еще несколько месяцев перед лифтом своего дома был зарезан оппозиционный политик профессор Абдулрахман Бруманд. Далее волна убийств оппонентов иранского режима прокатилась от Великобритании, Германии, Австрии, Турции, Иордании, Саудовской Аравии до Таиланда. Агенты иранских спецслужб или наемные убийцы расстреляли политического деятеля, актера Ферейдуна Фаррохзада, бывшего генерала Гуламали Овейси, оппозиционных активистов. В США был убит известный журналист Али Акбар Табатабай, работавший до революции пресс-атташе посольства Ирана в Вашингтоне. В 1986 году в Стамбуле агенты иранских спецслужб двумя выстрелами в голову убили Азиза Моради, лидера «Движения сопротивления Ирана», основанного Шапуром Бахтияром. Иранские спецслужбы причастны к убийству известного турецкого журналиста Угура Момджи, который проводил журналистское расследование деятельности исламских террористических группировок на территории Турции. В 1989 году аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству Салмана Рушди, автора романа «Сатанинские стихи», и всех лиц, причастных к издательству этого романа. Спустя 33 года, в августе 2022 года, во время лекции в городе Шатокуа, штат Нью-Йорк, мужчина вскочил на сцену и нанес Рушди 15 ножевых ранений в живот и шею. В результате нападения писатель ослеп на один глаз. В сентябре 1992 года в берлинском ресторане «Миканос» агенты КСИР и ливанцы из «Хезболлы» в упор расстреляли четырех и ранили двоих иранских оппозиционеров-курдов. В 2015 году в голландском городе Алмере был убит иранский политический активист и член леворадикальной организации Мохаммад-Реза Колахи. В ноябре 2023 года в Мадриде в результате покушения был тяжело ранен 80-летний профессор-физик Алехо Видаль-Квадрас, бывший вице-президент Европейского парламента. Видаль-Квадрас является сторонником оппозиционной группы «Национальный совет сопротивления Ирана» и в 2022 году был включен в черный список Тегерана. В Лондоне в годовщину протестов «Женщина, жизнь, свобода» ножевое ранение получил иранский журналист Пурия Зераати.

В этот список следует добавить убийство азербайджанского журналиста-атеиста Рафика Таги, фетву в отношении которого вынес аятолла Ланкарани. Также следует отметить покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, получившего ранение в плечо и ногу. Заказчиками и вдохновителями этого преступления выступили лица, связанные с зарубежными спецслужбами. Примечательно, что руководство КСИР и Министерства разведки и безопасности Ирана (МРБ) могут независимо от аятолл принимать собственные решения и осуществлять нападения за пределами Ирана. Британский журналист и эксперт в области международных отношений Юрий Голигорский в интервью haqqin.az отметил, что «в мире, кроме иранцев, есть еще леваки, которые также грозятся убить Трампа. Если иранцы совершат покушение на Трампа, ликвидируют или ранят, для иранского режима это будет иметь катастрофические последствия».