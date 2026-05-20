Инновационные проекты азербайджанских университетов на WUF13

На выставке Urban Expo, организованной в рамках WUF13, азербайджанские университеты представлены своими проектами в области устойчивого городского развития, решений для «умных городов» и экологических инноваций.
В выставке принимают участие Бакинский государственный университет, Карабахский университет, Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский университет архитектуры и строительства и Сумгаитский государственный университет.
Университеты демонстрируют исследовательские и стартап-проекты в области зеленой энергетики, робототехники, цифровой трансформации и адаптации к изменению климата. Кроме того, посетителям представляются инновационные инициативы, ориентированные на практическое применение, и возможности международного сотрудничества высших учебных заведений.