Мины в Ормузе и реакция французов

На данном этапе у Франции нет уверенности в том, что в Ормузском проливе установлены мины. Об этом заявила в среду министр обороны Катрин Вотрен после сообщений о том, что в этом районе было обнаружено не менее 10 мин.

«На данный момент у меня нет полной уверенности по этому вопросу, но в любом случае мы готовимся к возможной необходимости разминирования», — заявила Вотрен в эфире радиостанции France Info.

Она сказала, что в регион направляются корабли для разминирования в рамках возможной будущей франко-британской миссии и что у Франции уже есть один такой корабль на своей базе в Джибути.

Ранее CBS News сообщило, что недавняя оценка американской разведки показала, что американские войска обнаружили по меньшей мере 10 мин в Ормузском проливе.