«Длительный и драматичный» разговор Нетаньяху и Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели в ночь на 20 мая «длительный и драматичный» телефонный разговор. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По его информации, разговор состоялся на пороге принятия решения в свете сообщений о возможном возобновлении американо-израильской военной кампании против Ирана.

В понедельник американский лидер заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном. Во вторник он заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий.