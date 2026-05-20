Остановились снабжающие Москву нефтезаводы

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода, снабжающих Москву и московский регион, приостановили работу после налетов беспилотников в конце прошлой недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.
По их данным, с 15 мая прекратил переработку нефти Рязанский НПЗ «Роснефти», с 17 мая — Московский НПЗ «Газпром нефти».
На заводе в Рязани, который перерабатывает около 13 млн тонн нефти в год, повреждена инфраструктура, рассказали собеседники Reuters. По словам одного из них, предприятие будет стоять «предварительно до конца июня».
С прошлой недели Рязанский НПЗ прекратил продажи топлива на бирже, а работающие с ним трейдеры, по словам источников Reuters, ищут объемы на нефтебазах в соседних областях.
Расположенный в Капотне Московский НПЗ мощностью около 14 млн тонн в год полностью остановил переработку 17 мая после масштабного налета БПЛА на российскую столицу, в результате которого три человека погибли, 12 получили ранения.
По словам источников Reuters, оборудование НПЗ не пострадало, однако завод остановил переработку, чтобы снизить угрозу негативных последствий. Для возобновления работы потребуется несколько дней, сказали собеседники агентства.
Рязанский и Московский НПЗ производят в год более 5 млн тонн автобензина и более 6 млн тонн дизельного топлива. Они стали восьмым и девятым российскими нефтезаводами, остановившими выпуск с начала весны. Ранее в мае прекращали переработку нефти «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза. В апреле из-за БПЛА встали Сызранский, Новокуйбышевский, Туапсинский и Саратовский НПЗ, а также «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла».