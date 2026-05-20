Остановились снабжающие Москву нефтезаводы

По их данным, с 15 мая прекратил переработку нефти Рязанский НПЗ «Роснефти», с 17 мая — Московский НПЗ «Газпром нефти».

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода, снабжающих Москву и московский регион, приостановили работу после налетов беспилотников в конце прошлой недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

На заводе в Рязани, который перерабатывает около 13 млн тонн нефти в год, повреждена инфраструктура, рассказали собеседники Reuters. По словам одного из них, предприятие будет стоять «предварительно до конца июня».

С прошлой недели Рязанский НПЗ прекратил продажи топлива на бирже, а работающие с ним трейдеры, по словам источников Reuters, ищут объемы на нефтебазах в соседних областях.

Расположенный в Капотне Московский НПЗ мощностью около 14 млн тонн в год полностью остановил переработку 17 мая после масштабного налета БПЛА на российскую столицу, в результате которого три человека погибли, 12 получили ранения.

По словам источников Reuters, оборудование НПЗ не пострадало, однако завод остановил переработку, чтобы снизить ⁠угрозу негативных последствий. Для возобновления работы потребуется несколько дней, сказали собеседники агентства.

Рязанский и Московский НПЗ производят в год более 5 млн тонн автобензина и более 6 млн тонн дизельного топлива. Они стали восьмым и девятым российскими нефтезаводами, остановившими выпуск с начала весны. Ранее в мае прекращали переработку нефти «Пермнефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза. В апреле из-за БПЛА встали Сызранский, Новокуйбышевский, Туапсинский и Саратовский НПЗ, а также «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла».