Трамп все же поедет во Францию

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров G7, который состоится в июне во Франции. Об этом порталу Axios рассказал неназванный чиновник Белого дома.

По его словам, в ходе саммита Трамп примет участие в обсуждении вопросов искусственного интеллекта, торговли и борьбы с преступностью.

Лидеры США традиционно участвуют в ежегодных саммитах, однако участие Трампа не было гарантировано из-за его недовольства странами-членами G7, которые не поддержали его военные действия в Иране. Представитель Белого дома заявил, что на встрече G7 не будут подписаны конкретные соглашения, а будет предпринята попытка достичь консенсуса, на котором в будущем можно будет базировать договоренности.

Портал отмечает, что на середину саммита G7 приходится день рождения Трампа – 14 июня ему исполнится 80 лет. Встреча состоится с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен, на юго-востоке Франции.