Призыв на военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу в период с 1 по 30 июля 2026 года, а также об увольнении в запас военнослужащих срочной службы.

Согласно документу, на службу будут призваны граждане, родившиеся в 2008 году и достигшие 18-летнего возраста на дату призыва, а также граждане 1996–2007 годов рождения в возрасте до 30 лет, не проходившие срочную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, не имеющие отсрочки или освобождения от призыва.

Также военнослужащие срочной службы, завершившие установленный срок службы в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», будут уволены в запас в указанный период.