В Баку до 27 градусов тепла

21 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди, ночью и утром - туман, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 15-18, днем - 22-27 градусов тепла.
Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.
В западных районах Азербайджана утром ожидаются дожди, грозы, град, в высокогорных районах - снег, вечером осадки будут интенсивными, на отдельных территориях - туман, восточный ветер днем усилится.
Температура воздуха составит 14-17, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20, местами - 23 градуса тепла.