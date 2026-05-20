Разоблачены резиденты российской разведки в Армении

Влиятельное издание The Insider, основанное журналистами-расследователями и зарегистрированное в Латвии, полностью расшифровало имена сотрудников российской разведки в Армении накануне предстоящих парламентских выборов. В сенсационном расследовании, опубликованном изданием накануне, содержатся имена, звания и фотографии сотрудников Службы внешней разведки, Главного управления Генштаба ВС РФ, Федеральной службы безопасности и других специальных служб, работающих в Ереване. Отмечается, что перед ними поставлена оперативная задача – привести пророссийские силы к власти в Армении. Кодовое название операции — «Борода», под таким псевдонимом в российской разведке проходит премьер-министр Никол Пашинян. Однако уже тут операция, судя по всему, столкнулась с первой проблемой: Пашинян уже некоторое время как сменил имидж, и первоначальная символика утратила актуальность. Серьезным же ударом стало раскрытие журналистами имен предполагаемых участников операции. Если армянские избиратели 7 июня не поддержат пророссийские политические силы, которые Пашинян называет «трехглавой партией войны», кампания Кремля рискует потерпеть неудачу еще в одной стране — вслед за Молдовой и Венгрией.

Итак, в расследовании говорится, что информационная кампания против Пашиняна курируется недавно созданным Департаментом стратегического партнерства и сотрудничества (УСПС) в администрации Кремля. Он пришел на смену управлению по культурным связям, которое возглавлял Дмитрий Козак, снятый с должности после провальной попытки повлиять на выборы в Молдове. Новое управление возглавляет ставленник первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, экс-атомщик Вадим Титов. Непосредственными кураторами Армении на Старой площади являются начальник департамента развития межрегиональных и социокультурных связей УСПС Валерий Чернышов и его заместитель Дмитрий Аванесов: оба являются представителями спецслужб. После службы на российской военной базе в Абхазии в 2013 году Чернышова пригласили в военную разведку, где он преподавал основы диверсионной работы на курсах повышения квалификации офицеров ГРУ в поселке Загорянский Щелковского района. В администрации президента он сначала «курировал» Грузию. Затем его перекинули на Армению. Его заместитель Аванесов окончил Военную академию ракетных войск им. Петра Великого и носит погоны полковника. В 2012 году он прошел обучение на курсах повышения квалификации в Московском институте новых информационных технологий ФСБ. Оба неоднократно посещали Ереван и встречались с «местными друзьями» Кремля. Ответственность за урегулирование армянского вопроса российским правительством возложена на заместителя премьер-министра Алексея Оверчука, который неоднократно предупреждал Армению о том, что она столкнется с серьезными экономическими потерями, если сблизится с Европейским союзом и Соединенными Штатами. По линии МИД выборами в Армении занимается глава Четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин. Свою дипломатическую карьеру он начинал как пресс-атташе в Литве, когда дипмиссию возглавлял бывший заместитель директора СВР Юрий Зубаков. В 2006 году литовские спецслужбы заподозрили атташе в работе на российскую разведку, и дипломата отозвали в Москву.

В 2016 году Калугин работал экономическим советником в российском посольстве в Вашингтоне, его фамилия фигурировала в СМИ в связи с вмешательством Москвы в американские выборы. После публикаций он покинул США, и его назначили начальником отдела в департаменте внешнеполитического планирования МИД. В июле прошлого года он занял кресло главы Четвертого департамента по странам СНГ. Отметим, что в недавнем интервью ТАСС Калугин высказал ряд угроз в адрес Армении, в том числе назвав «нереалистичным» проект «маршрут Трампа». Наибольшую активность в Армении проявляют фонд Горчакова, продвигающий прокремлевские нарративы, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), который возглавляет кадровый офицер СВР Владислав Гасумянов, мозговой центр внешней разведки — Российский институт стратегических исследований (РИСИ), а также целая группа псевдополитологов, экспертов, советов и организаций, получающих финансирование на Старой площади. В первых рядах пропагандистской кампании против Пашиняна выступают уже давно знакомые персонажи — сенатор Константин Косачев и депутат Константин Затулин. Затулин возглавляет Международный российско-армянский «Лазаревский клуб», куда, кстати, входит владелец «Ташира», миллиардер Самвел Карапетян. Из российского посольства в Ереване продвижением «мягкой силы» занимается Россотрудничество. Как известно, в рамках этой структуры функционирует «Русский дом». Во главе Россотрудничества недавно поставили Игоря Чайку, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, и это вполне может быть связано в том числе с подготовкой к вмешательству в Армении.

Именно через Чайку шло финансирование прокремлевской оппозиции в момент вмешательства Кремля в выборы в Молдове. В 2022 году Минфин США, а затем ЕС внесли его в санкционные списки. Прежний руководитель РС Евгений Примаков (Сандро) не раз заявлял, что пора положить конец «балалаечной дипломатии» и перестать расходовать деньги на «бессмысленные мероприятия за рубежом». У Кремля, видимо, было другое мнение: Сандро с должности сняли, а на его место поставили Чайку. Журналисты установили, что российская торговая миссия в Ереване на самом деле является резиденцией Службы внешней разведки. Главой миссии является Алексей Мышлявкин, которому 3 июня исполнится 65 лет. В этот день в российском посольстве состоится торжественный банкет в его честь. Хотя мало кто из дипломатов догадывается, что Мышлявкин на самом деле не торговый представитель, а резидент СВР в Армении. Его фамилии нет на сайте посольства РФ в Ереване, зато она есть в дипломатическом листе. Через свою многочисленную агентуру Мышлявкин знает о каждом шаге премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После «бархатной революции» 2018 года он стал главной целью почти всех российских разведывательных мероприятий в Армении. В Москве ему дали оперативный псевдоним «Борода» и усиленно начали собирать компромат. После окончания Академии СВР будущего резидента Мышлявкина приписали к штаб-квартире внешней разведки в Ясеневе, и он служил в управлении, которое готовило нелегалов для шпионажа в Армении, Азербайджане и Грузии. В ноябре 2020 года Мышлявкин прибыл в Ереван и возглавил резидентуру. На банкете рядом с Мышлявкиным будет присутствовать его заместитель Сергей Катин. Военную службу он начинал инженером в управлении правительственной связи ФСО, а потом поступил в Академию СВР. Катин служит в СВР с 2007 года и занимается шпионажем по армянскому направлению с 2022 года. На банкете у Мышлявкина обязательно будет присутствовать представитель «Росатома» в Армении Вячеслав Прошкин. В его задачи входит контроль за построенной при СССР Мецаморской АЭС, расположенной в 26 километрах от Еревана. На самом деле это только прикрытие, поскольку он является кадровым офицером ГРУ и зорко следит за руководством Армении.

От ФСБ праздновать именины Мышлявкина придет советник посольства Сергей Кивачук. До Армении генерал ФСБ Кивачук ни разу не бывал за границей (по крайней мере под настоящим именем). Он успел послужить на Алтае, в Красноярском крае и Удмуртии, а в 2017 году его назначили начальником УФСБ в Марий Эл. Генерал Кивачук не только шпионит за Пашиняном, но и внимательно отслеживает россиян, уехавших в Армению после начала мобилизации. Другим гостем на банкете будет первый секретарь посольства Сергей Кучерук. К дипломатической работе он не имеет никакого отношения и до Армении служил в УФСБ по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области. Его часто видят на российской военной базе в Гюмри, где он встречается со своей агентурой. Источник в спецслужбах сообщил, что Кучерук «пытался завербовать» директора Службы внешней разведки Армении, бывшего омбудсмена Кристину Григорян, но это не удалось. Скорее всего, с подарками резиденту Мышлявкину придет атташе Александр Гладыщук. До Еревана он служил в 946-м Главном центре геопространственной информации Минобороны в подмосковном Ногинске. В задачи этого секретного подразделения входит «обеспечение специальной геопространственной информацией, необходимой для применения в различных видах и системах высокоточного оружия». Ранее Гладыщука отправляли в Бельгию, где он составлял подробные карты с указанием военных объектов НАТО и экономически важных предприятий, а в 2020 году, после начала боевых действий в Карабахе, его перебросили в Ереван. Судя по всему, он уже отметил на оперативных картах критически важные для Армении объекты.

Журналисты установили, что один из соперников Пашиняна, Самвел Карапетян, глава группы «Ташир» и в настоящее время руководитель партии «Сильная Армения», также связан с ФСБ. В 1999 году Карапетян получал в Калуге загранпаспорт, и, согласно утекшим в офлайн базам данных, в его паспортном файле в графе «место работы» есть проставленная МВД пометка: «ИЦ ФСБ». Эта пометка означает, что в случае проверки гражданина необходимо сначала обратиться в ФСБ. Как объяснил редакции оперативник МВД, обычно так помечают иностранцев, работающих под контролем ФСБ, либо негласных осведомителей. «Самвел никогда не лез в политику: его дело — наводить мосты с чиновниками и силовиками и зарабатывать деньги. Хотя он никогда не отказывал Кремлю в деликатных финансовых просьбах. Видимо, Самвела здорово нагнули и заставили создать блок «Сильная Армения» в противовес Пашиняну», — рассказал The Insider собеседник, знакомый с близким окружением миллиардера. Другой глава «трехглавой партии войны», Гагик Царукян, лидер партии «Процветающая Армения», также тесно связан с Кремлем. Он частый гость в высоких кабинетах в Москве, и в феврале 2019 года его партия «Процветающая Армения» подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией». В утечках ныне упраздненного управления президента по культурным связям с ближним зарубежьем, о шпионской деятельности которого рассказывал The Insider, сохранились копия паспорта Царукяна и финансовая смета на его предвыборную кампанию 2017 года.