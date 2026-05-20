Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ), в отношении бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова.

На заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой‑Мамедовой прокурор Фуад Мусаев зачитал обвинительное заключение. Согласно обвинению, Салех Самедов, работая директором, злоупотребляя служебным положением и совершая должностной подлог, присвоил в общей сложности 200 тысяч манатов.

Судья спросила обвиняемого, понятно ли ему существо обвинения и признает ли он себя виновным. Самедов признал себя частично виновным, однако отрицал все обвинения по статье 308.1 УК. На следующем заседании он даст свободные показания.

Судебный процесс продолжится 10 июня.

Напомним, что Салеху Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Ему грозит от до 14 лет лишения свободы. В прошлом году, 9 мая, в День победы, Самедов выступил под флагом СССР с георгиевской лентой. После этого скандала он был освобожден от должности. Позже также вскрылись коррупционные преступления С.Самедова.