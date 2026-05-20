США давят на Украину ради Беларуси

Соединенные Штаты призывают Украину смягчить ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси. Также сообщается, что Вашингтон обратился к Киеву с просьбой убедить европейские страны поддержать аналогичное решение об ослаблении ограничений на поставки белорусской продукции. Об этом агентству Bloomberg стало известно в среду, 20 мая.

Агентство напоминает, что калий, питательное вещество для почвы, используемое для повышения урожайности, был основным источником валютных поступлений для Беларуси до того, как западные санкции подавили экспорт.

По словам собеседников агентства, в США считают, что отмена ограничений может помочь создать определенную дистанцию между Беларусью и Россией и улучшить отношения с Минском.

Ранее в этом году США уже отменили часть собственных ограничений на ввоз удобрений из Беларуси в рамках соглашения, по которому президент республики Александр Лукашенко освободил сотни заключенных.

Однако без отмены европейских санкций эффект от этого ограничен тем, что Беларусь не может использовать свои традиционные маршруты доставки через терминалы Балтийского моря и вынуждена полагаться на российские порты и железные дороги. Ключевую роль в транзите играют такие страны, как Польша и Литва.