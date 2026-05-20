В Samsung будут бастовать до победного

Причина забастовки сотрудников — «скромные бонусы и премии на фоне высокой прибыли компании». В официальном заявлении Samsung Electronics указано, что профсоюз настаивал на «неприемлемых требованиях», которые включали размер бонусов для убыточных подразделений.

Лидер профсоюза Чхве Сын Хо извинился перед общественностью за неудобства, связанные с приостановкой работы заводов компании. Большинство из 48 тыс. сотрудников, планирующих бастовать, работают в подразделениях конгломерата по производству микросхем. Глава профсоюза заверил, что попытки договориться с руководством Samsung не прекратятся и во время забастовки.