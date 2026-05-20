Эмин Агаларов и Сардар Салманзаде о новом футбольном стадионе в Sea Breeze

Как рассказал haqqin.az президент FN Sports & Development Сардар Салманзаде, первоначальная вместимость арены будет примерно 5 тысяч. Но будет возможность расширить ее до 10 тысяч.

Газон на «Sea Breaze Арене» будет искусственным, но самой высокой категории. «Такой, как у норвежского «Буде-Глимта», игравшего в этом сезоне в Лиге чемпионов», - добавил Сардар Салманзаде.

Есть ли в планах создать свой клуб? Отвечая на этот наш вопрос президент компании заявил, что они задумываются об этом: «Такой вариант не исключен».

Мероприятие собрало руководителей АФФА, ПФЛ, ведущих клубов Азербайджана.

В подписании участвовали создатель проекта Sea Breeze, бизнесмен Эмин Агаларов и глава Наблюдательного совета компании FN Sports & Development Гамид Фарамазов.

«Ровно 20 лет назад начался наш проект - Sea Breeze, - говорит Эмин Агаларов. - Помню, мы играли тут в футбол. Кто бы мог подумать, что через 20 лет мы будет строить тут стадион.

Мы уделяем большое внимание спорту. Верю, что вместе с нашими партнерами мы сможем реализовать наш проект в кратчайшие сроки - через год-полтора. Это будет многофункциональная площадка. Когда не будет футбола, будем проводить тут концерты».