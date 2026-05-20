Неправильную газозаправку нашли в Габале

Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели плановую проверку пункта заправки сжиженным газом, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Сардару Мехтиеву в поселке Зараган (Габалинский район).

Согласно сообщению МЧС, в ходе проверки было установлено, что на пункте заправки сжиженным газом не проводились внутренний осмотр и гидравлические испытания двух резервуаров для сжиженного газа, не осуществлялись периодические проверки предохранительных клапанов, установленных на резервуарах, резинотканевых рукавов и другого оборудования, используемых при сливе сжиженного газа из автоцистерн в стационарные емкости и при наполнении баллонов.

Учитывая невозможность немедленного устранения выявленных нарушений, а также создаваемую ими угрозу для жизни и здоровья людей, сотрудники Агентства приостановили эксплуатацию пункта заправки сжиженным газом. Один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, передан владельцу.