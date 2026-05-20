USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
Новость дня
Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси

Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности

обновлено 16:06
16:06 2428

Согласно подписанному соглашению, пограничный и таможенный контроль на территории Азербайджана будет осуществляться в поезде на станции Бёюк-Кесик без высадки пассажиров. Для этого на станции предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут.

Об этом АПА сообщил начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Азер Фараджев.

«На территории Грузии аналогичные пограничные и таможенные проверки будут проводиться на станции Гардабани, где также предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут. В каждом вагоне выделены специальные рабочие места для сотрудников пограничной и таможенной служб. Это позволит проводить процедуры более удобно и системно», - сказал он.

*** 15:01 

С 25 мая 2026 года (с полуночи) открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией. Соответствующее решение приняло правительство Азербайджана.

Согласно решению, граждане Азербайджана, а также граждане всех стран, у которых есть право на безвизовый въезд в Азербайджан, смогут свободно ездить туда и обратно на поездах.

Профильным ведомствам поручено провести работу для запуска поездов.

Согласно данным на сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги», по предварительному расписанию, поезд будет отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24. В эти временные рамки входит и погранично-таможенный досмотр, которому отведены час на азербайджанской и час на грузинской границе.

Поездам Баку–Тбилиси–Баку на территории Азербайджана назначены остановки на железнодорожном вокзале Баку, станциях Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кясик, а на территории Грузии – на станции Гардабани и железнодорожном вокзале Тбилиси.

Стоимость проезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в зависимости от расстояния стартует с 51 AZN за комфорт-класс. Минимальная стоимость проезда по маршруту в одном направлении до Тбилиси из Баку составляет 81 AZN, из Евлаха – 67 AZN, из Гянджи – 62 AZN, из Агстафы – 57 AZN. Стоимость проезда из Бёюк-Кясика до Гардабани составляет 51 AZN.

Эмин Агаларов с восхищением Гурбану Гурбанову: «Весь Азербайджан, весь мир наблюдал за тем, что вы делаете»
Эмин Агаларов с восхищением Гурбану Гурбанову: «Весь Азербайджан, весь мир наблюдал за тем, что вы делаете»
16:25 151
Пашинян обещает: «Хребет бизнеса Царукяна станет собственностью Армении»
Пашинян обещает: «Хребет бизнеса Царукяна станет собственностью Армении»
16:14 306
Bir подписал Меморандум о взаимопонимании по цифровизации Ичеришехер
Bir подписал Меморандум о взаимопонимании по цифровизации Ичеришехер
15:57 273
Эмин Агаларов и Сардар Салманзаде о новом футбольном стадионе в Sea Breeze
Эмин Агаларов и Сардар Салманзаде о новом футбольном стадионе в Sea Breeze фото; дополнено
15:44 2156
«Супер Марио» за стол с Путиным?
«Супер Марио» за стол с Путиным?
15:15 1176
Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности
Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности обновлено 16:06
16:06 2429
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
14:14 1311
Руководство Литвы в бункере
Руководство Литвы в бункере обновлено 14:11
14:11 3559
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 1686
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор; все еще актуально
19 мая 2026, 20:00 5747
Призыв на военную службу
Призыв на военную службу Распоряжение президента
13:54 1587

ЭТО ВАЖНО

Эмин Агаларов с восхищением Гурбану Гурбанову: «Весь Азербайджан, весь мир наблюдал за тем, что вы делаете»
Эмин Агаларов с восхищением Гурбану Гурбанову: «Весь Азербайджан, весь мир наблюдал за тем, что вы делаете»
16:25 151
Пашинян обещает: «Хребет бизнеса Царукяна станет собственностью Армении»
Пашинян обещает: «Хребет бизнеса Царукяна станет собственностью Армении»
16:14 306
Bir подписал Меморандум о взаимопонимании по цифровизации Ичеришехер
Bir подписал Меморандум о взаимопонимании по цифровизации Ичеришехер
15:57 273
Эмин Агаларов и Сардар Салманзаде о новом футбольном стадионе в Sea Breeze
Эмин Агаларов и Сардар Салманзаде о новом футбольном стадионе в Sea Breeze фото; дополнено
15:44 2156
«Супер Марио» за стол с Путиным?
«Супер Марио» за стол с Путиным?
15:15 1176
Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности
Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности обновлено 16:06
16:06 2429
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
Суд над Самедовым: присвоил 200 тысяч
14:14 1311
Руководство Литвы в бункере
Руководство Литвы в бункере обновлено 14:11
14:11 3559
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 1686
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан
И Индия потянулась к Турции: цель — коридор через Азербайджан наш обзор; все еще актуально
19 мая 2026, 20:00 5747
Призыв на военную службу
Призыв на военную службу Распоряжение президента
13:54 1587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться