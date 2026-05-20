Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности

Согласно подписанному соглашению, пограничный и таможенный контроль на территории Азербайджана будет осуществляться в поезде на станции Бёюк-Кесик без высадки пассажиров. Для этого на станции предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут.
Об этом АПА сообщил начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Азер Фараджев.
«На территории Грузии аналогичные пограничные и таможенные проверки будут проводиться на станции Гардабани, где также предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут. В каждом вагоне выделены специальные рабочие места для сотрудников пограничной и таможенной служб. Это позволит проводить процедуры более удобно и системно», - сказал он.
С 25 мая 2026 года (с полуночи) открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией. Соответствующее решение приняло правительство Азербайджана.
Согласно решению, граждане Азербайджана, а также граждане всех стран, у которых есть право на безвизовый въезд в Азербайджан, смогут свободно ездить туда и обратно на поездах.
Профильным ведомствам поручено провести работу для запуска поездов.
Согласно данным на сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги», по предварительному расписанию, поезд будет отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24. В эти временные рамки входит и погранично-таможенный досмотр, которому отведены час на азербайджанской и час на грузинской границе.
Поездам Баку–Тбилиси–Баку на территории Азербайджана назначены остановки на железнодорожном вокзале Баку, станциях Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кясик, а на территории Грузии – на станции Гардабани и железнодорожном вокзале Тбилиси.
Стоимость проезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в зависимости от расстояния стартует с 51 AZN за комфорт-класс. Минимальная стоимость проезда по маршруту в одном направлении до Тбилиси из Баку составляет 81 AZN, из Евлаха – 67 AZN, из Гянджи – 62 AZN, из Агстафы – 57 AZN. Стоимость проезда из Бёюк-Кясика до Гардабани составляет 51 AZN.