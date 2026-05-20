Поезд Баку-Тбилиси. Новые подробности

«На территории Грузии аналогичные пограничные и таможенные проверки будут проводиться на станции Гардабани, где также предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут. В каждом вагоне выделены специальные рабочие места для сотрудников пограничной и таможенной служб. Это позволит проводить процедуры более удобно и системно», - сказал он.

Согласно подписанному соглашению, пограничный и таможенный контроль на территории Азербайджана будет осуществляться в поезде на станции Бёюк-Кесик без высадки пассажиров. Для этого на станции предусмотрена остановка продолжительностью 60 минут.

С 25 мая 2026 года (с полуночи) открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией. Соответствующее решение приняло правительство Азербайджана.

Согласно решению, граждане Азербайджана, а также граждане всех стран, у которых есть право на безвизовый въезд в Азербайджан, смогут свободно ездить туда и обратно на поездах.

Профильным ведомствам поручено провести работу для запуска поездов.

Согласно данным на сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги», по предварительному расписанию, поезд будет отправляться из Баку ежедневно в 23:10 и прибывать в Тбилиси на следующий день в 08:41. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Баку на следующий день в 06:24. В эти временные рамки входит и погранично-таможенный досмотр, которому отведены час на азербайджанской и час на грузинской границе.

Поездам Баку–Тбилиси–Баку на территории Азербайджана назначены остановки на железнодорожном вокзале Баку, станциях Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кясик, а на территории Грузии – на станции Гардабани и железнодорожном вокзале Тбилиси.

Стоимость проезда по маршруту Баку–Тбилиси–Баку в зависимости от расстояния стартует с 51 AZN за комфорт-класс. Минимальная стоимость проезда по маршруту в одном направлении до Тбилиси из Баку составляет 81 AZN, из Евлаха – 67 AZN, из Гянджи – 62 AZN, из Агстафы – 57 AZN. Стоимость проезда из Бёюк-Кясика до Гардабани составляет 51 AZN.