«Супер Марио» за стол с Путиным?

В числе других кандидатов фигурируют также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и два президента Финляндии - Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.

Европейский союз рассматривает кандидатуры политиков, способных выступить его представителем на возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Самым перспективным претендентом на эту роль считается бывший председатель Европейского центробанка (ЕЦБ), экс-премьер Италии Марио Драги, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Financial Times, министры иностранных дел ЕС на следующей неделе встретятся на Кипре для обсуждения этой темы. Источники газеты сообщают также, что Украина и Соединенные Штаты поддерживают идею участия представителя Евросоюза в возможных переговорах с Россией. Cразу несколько собеседников FT подчеркнули: в Вашингтоне понимают, что попытки администрации президента Дональда Трампа положить конец боевым действиям в Украине «не работают».

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Financial Times, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы переговоры со стороны Евросоюза возглавил «кто-либо вроде Драги» или «сильный действующий государственный лидер».

Между тем Ангела Меркель заявила в понедельник, 18 мая, что не видит себя в роли переговорщика с Путиным и что представлять интересы Евросоюза должны действующие политики.

Марио Драги – бывший премьер-министр Италии, в разное время руководивший итальянским казначейством и Банком Италии. На посту главы Европейского центрального банка он мастерски справился с тяжелейшим кризисом еврозоны, за что получил прозвище «Супер Марио».