Стали известны график и маршрут поезда Баку-Тбилиси
«Супер Марио» за стол с Путиным?

15:15 1177

Европейский союз рассматривает кандидатуры политиков, способных выступить его представителем на возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Самым перспективным претендентом на эту роль считается бывший председатель Европейского центробанка (ЕЦБ), экс-премьер Италии Марио Драги, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

В числе других кандидатов фигурируют также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и два президента Финляндии - Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.

По данным Financial Times, министры иностранных дел ЕС на следующей неделе встретятся на Кипре для обсуждения этой темы. Источники газеты сообщают также, что Украина и Соединенные Штаты поддерживают идею участия представителя Евросоюза в возможных переговорах с Россией. Cразу несколько собеседников FT подчеркнули: в Вашингтоне понимают, что попытки администрации президента Дональда Трампа положить конец боевым действиям в Украине «не работают».

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Financial Times, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы переговоры со стороны Евросоюза возглавил «кто-либо вроде Драги» или «сильный действующий государственный лидер».

Между тем Ангела Меркель заявила в понедельник, 18 мая, что не видит себя в роли переговорщика с Путиным и что представлять интересы Евросоюза должны действующие политики.

Марио Драги – бывший премьер-министр Италии, в разное время руководивший итальянским казначейством и Банком Италии. На посту главы Европейского центрального банка он мастерски справился с тяжелейшим кризисом еврозоны, за что получил прозвище «Супер Марио».

