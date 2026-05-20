Почти десять тысяч травмированных

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения обнародовал статистические показатели деятельности приемного отделения за январь–май 2026 года.

Заместитель генерального директора — главный врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщил, что за указанный период в институт обратились в общей сложности 9989 человек: «Это показывает, что в среднем за сутки принималось около 72 пациентов с травмами. Из числа обратившихся 3341 человек составили дети. Из них 2308 — мальчики, а 1033 — девочки. Число обращений среди взрослых составило 6648 человек, из которых 3691 — мужчины, 2957 — женщины.

Главный врач отметил, что статистика показывает — наибольшее количество обращений связано с бытовыми и уличными травмами: «В то же время обращает на себя внимание высокий уровень травматизма среди детей. Институт рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, особенно быть внимательными в дорожном движении, в быту и в школьной среде».

Низами Мамедов, отвечая во время прямого эфира на вопрос о способности костей к восстановлению, сказал, что с возрастом эта способность ослабевает: «У детей костная ткань более активна — кровообращение интенсивнее, обновление клеток происходит быстрее, а процесс роста продолжается, поэтому переломы срастаются быстрее и качественнее».