Почти десять тысяч травмированных

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения обнародовал статистические показатели деятельности приемного отделения за январь–май 2026 года.
Заместитель генерального директора — главный врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщил, что за указанный период в институт обратились в общей сложности 9989 человек: «Это показывает, что в среднем за сутки принималось около 72 пациентов с травмами. Из числа обратившихся 3341 человек составили дети. Из них 2308 — мальчики, а 1033 — девочки. Число обращений среди взрослых составило 6648 человек, из которых 3691 — мужчины, 2957 — женщины.
Главный врач отметил, что статистика показывает — наибольшее количество обращений связано с бытовыми и уличными травмами: «В то же время обращает на себя внимание высокий уровень травматизма среди детей. Институт рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, особенно быть внимательными в дорожном движении, в быту и в школьной среде».
Низами Мамедов, отвечая во время прямого эфира на вопрос о способности костей к восстановлению, сказал, что с возрастом эта способность ослабевает: «У детей костная ткань более активна — кровообращение интенсивнее, обновление клеток происходит быстрее, а процесс роста продолжается, поэтому переломы срастаются быстрее и качественнее».
По его словам, в зрелом возрасте, особенно после 40–50 лет, процесс восстановления костной ткани замедляется: «Основное различие между травмами у детей и взрослых заключается в том, что детские кости более эластичны. Поэтому у них чаще наблюдаются неполные переломы или изгиб кости, а не полные переломы. Характерный для детей перелом типа «зеленой ветки» напоминает ситуацию, когда ветка дерева трескается, но не ломается полностью. У взрослых же кости более твердые и хрупкие, поэтому преобладают полные переломы. У детей кости срастаются очень быстро, иногда серьезное улучшение наблюдается уже через несколько недель. Небольшие искривления со временем могут исправляться самостоятельно. У взрослых же восстановление занимает больше времени, требует более длительной иммобилизации, физиотерапии, а в некоторых случаях — хирургического вмешательства. Кроме того, риск неправильного срастания значительно выше».
Главный врач отметил, что, если во время травмы повреждаются «зоны роста» на концах костей у детей, в будущем это может привести к укорочению кости, искривлению и нарушениям развития: «Поэтому некоторые переломы у детей требуют особого наблюдения. После 40–50 лет, особенно у женщин в период менопаузы, плотность костной ткани снижается, возрастает риск остеопороза. В результате переломы возникают легче и срастаются медленнее. Организм детей быстрее обновляет ткани, мышцы и связки быстрее адаптируются, а реабилитация проходит эффективнее. Однако это не означает, что у взрослых восстановление невозможно. Правильное питание, прием кальция и витамина D, отказ от курения, физическая активность и наблюдение врача могут существенно улучшить заживление костей».