Bir подписал Меморандум о взаимопонимании по цифровизации Ичеришехер

В рамках соглашения Bir внедрит цифровые решения и технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) для обогащения пользовательского опыта посетителей Ичеришехер – Старого города Баку, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запланированные инициативы включают инструменты умной навигации, многоязычные цифровые гиды, информационные системы о наследии на базе QR-кодов, поддержку ИИ-чат-ботов и единую мобильную платформу, призванную упростить процесс взаимодействия для резидентов и гостей Азербайджана.

Bir, первая на Кавказе полностью интегрированная экосистема банкинга, платежей и электронной коммерции, заключила Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» с целью улучшения качества обслуживания жителей, предпринимателей и туристов в одной из важнейших культурных достопримечательностей Азербайджана.

Баку принимает 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН (WUF13), учрежденного Организацией Объединенных Наций в 2001 году для изучения влияния стремительной урбанизации на сообщества, города, экономику и изменение климата. Этот важнейший глобальный форум проводится в Кавказском регионе впервые. Планы по цифровизации Старого города будут представлены в рамках мероприятий WUF13.

Фарид Гусейнов, руководитель экосистемы Bir, прокомментировал: «Данное партнерство отражает наше стремление использовать технологии и инновации для того, чтобы делать повседневную жизнь людей проще, технологичнее и доступнее. Мы гордимся возможностью поддержать цифровую трансформацию Азербайджана, объединяя сильные стороны нашей экосистемы банкинга, платежей и электронной коммерции для содействия в создании более связанной и удобной городской среды. Ичеришехер – один из самых знаковых культурных памятников страны, и мы видим огромный потенциал в использовании инновационных технологических решений для обогащения опыта взаимодействия жителей и гостей с историей, услугами и достопримечательностями города».

Руфат Махмуд, руководитель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», отметил: «Ичеришехер планомерно движется к модели «Умного заповедника» (Smart Reserve), которая объединяет сохранение наследия, цифровое управление и устойчивое развитие городской среды посредством инновационных технологий и решений на основе данных. Интеграция нашего исторического наследия с передовыми технологиями позволит создать более бесшовный и увлекательный опыт для резидентов, местного бизнеса и миллионов туристов, ежегодно посещающих Баку. От музеев и культурных объектов до ресторанов и общественных пространств — эти решения помогут людям с легкостью открывать для себя и наслаждаться всем, что может предложить наш Старый город. Мы рады партнерству с Bir в рамках этой инициативы и с нетерпением ждем внедрения умных технологий, которые укрепят как доступность, так и сохранение нашего уникального культурного наследия».

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны - Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы - единый вход, единый бонус, единый платеж и единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

