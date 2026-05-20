Пашинян обещает: «Хребет бизнеса Царукяна станет собственностью Армении»

Пашинян назвал партию Царукяна «партией войны» и обвинил главу ППА в обслуживании иностранной повестки. «Сейчас я вам очень открыто говорю, очень скоро хребет бизнеса Царукяна, лидера ППА - Араратский цементный завод - станет собственностью государства и будет принадлежать гражданину Республики Армения», - сказал Пашинян, передают армянские СМИ.

Премьер заявил, что власти назначат туда управляющего по аналогии с «Электрическими сетями Армении», отобранными у российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

После заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении национализировать это предприятие пресс-служба Генпрокуратуры Армении сообщила, что ведомство в рамках полномочий по защите государственных интересов провело проверку процесса приватизации завода «Араратцемент», отчужденного постановлением правительства от 12 сентября 2002 года, и выявило ряд нарушений в процессе приватизации.

«В связи с фактами, полученными в ходе проверки и содержащими элементы преступления, 5 мая 2026 года прокурор представил сообщение о преступлении в Антикоррупционный комитет. На основании сообщения 7 мая 2026 года было возбуждено уголовное дело…» - сообщили в генпрокуратуре.

Также сообщается, что параллельно с рассмотрением дела прокуратура 5 мая 2026 года направила письмо правительству Армении «с предложением обсудить нарушения в компании и целесообразность осуществления надлежащего управления для устранения их последствий, включая, например, целесообразность назначения временного управляющего в компании».

Гагик Царукян возглавляет список и является кандидатом в премьер-министры Армении от ППА на предстоящих июньских парламентских выборах. Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах примут участие 17 партий и 2 партийных блока.