Восстал против короля? Попрощайся с мандатом

В США президент Дональд Трамп накануне в очередной раз подтвердил свое абсолютное доминирование в Республиканской партии. В ходе праймериз в штате Кентукки республиканские избиратели поддержали не конгрессмена Томаса Мэсси, который решился критиковать политику Трампа, а кандидата, выдвинутого лично главой Белого дома — бывшего морского пехотинца и фермера Эла Галлрейна. Союзники президента назвали это проверкой того, может ли в современной Республиканской партии вообще существовать какое-либо инакомыслие. Мэсси, консерватор с либертарианскими взглядами, неоднократно расходился с Трампом во мнениях по вопросам военных действий против Ирана, государственных расходов и публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. Он месяцами утверждал, что республиканцы Кентукки ценят независимость выше, чем слепое подчинение. Но оказалось, что конгрессмен серьезно ошибался: влияние Трампа в партии остается решающим. В четвертом избирательном округе, где живут ультраконсервативные избиратели, пришли к выводу, что лояльность имеет первостепенное значение. Галлрейн строил кампанию почти исключительно как преданный сторонник программы президента. Он обвинил Мэсси в том, что тот страдает «синдромом одержимости Трампом», и пообещал «стоять плечом к плечу» с Белым домом.

Несколько месяцев Трамп относился к этим выборам как к личной вендетте. Он называл Мэсси «идиотом», «сумасшедшим» и «неудачником», отправил своих ключевых советников Криса ЛаЧивиту и Тони Фабрицио руководить суперкомитетом против него и даже сам приехал в Кентукки на митинг, где обвинил конгрессмена в «нелояльности к Соединенным Штатам Америки». После поражения Мэсси Трамп не скрывал удовлетворения. «Он был плохим парнем, — сказал президент журналистам. — Он заслужил поражение». Выступая перед сторонниками во вторник вечером, Мэсси сообщил, что позвонил Галлрейну и признал поражение. Он намекнул, что, несмотря на проигрыш праймериз, намерен продолжать борьбу с Трампом до окончания своих полномочий — еще семь месяцев. В своей речи Мэсси напомнил, что во вторник исполнилось шесть месяцев со дня принятия Закона о прозрачности дел Эпштейна, который обязал министерство юстиции обнародовать миллионы документов, связанных с расследованием дела покойного финансиста-педофила.

«Мы отправили в отставку два десятка генеральных директоров, посла, принца, премьер‑министра, министра культуры — и это всего за шесть месяцев», — сказал Мэсси, перечисляя самые громкие увольнения, последовавшие за публикацией документов. Улыбнувшись, он добавил: «У меня осталось семь месяцев в Конгрессе». Конгрессмен Томас Мэсси — далеко не первый республиканец, который осмелился критиковать Трампа и в итоге лишился мандата. В минувшую субботу на праймериз в Луизиане сенатор‑республиканец Билл Кэссиди проиграл выдвинутой Трампом кандидатке Джулии Летлоу и вынужден был выйти из гонки. «Вина» Кэссиди заключается в том, что он занял «неправильную позицию» 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, проигравшего выборы Джо Байдену, штурмовали Конгресс. За несколько дней до окончания своих полномочий сенатор проголосовал за начало процедуры импичмента Трампа за этот мятеж. После возвращения Трампа к власти Кэссиди попытался исправить «ошибку» и в прошлом году на слушаниях в Сенате по кандидатуре Роберта Кеннеди‑младшего на пост министра здравоохранения дал решающий голос в пользу последнего. И это несмотря на то, что Кеннеди‑младший известен своими конспирологическими взглядами, в том числе в сфере медицины, и выступал против вакцинации. Сам Кэссиди — врач по профессии и убежденный сторонник вакцинации. Утром в субботу Трамп обрушился на Кэссиди в соцсетях, назвав его «нелояльным ничтожеством» и «ужасным человеком». Он раскритиковал голосование сенатора по импичменту и заявил, что «его разнесут», добавив, что Летлоу — «победительница, которая НИКОГДА вас не подведет».