Пекин и Москва назвали проект Трампа «угрозой стабильности»

Проект США «Золотой купол» представляет собой «угрозу для стратегической стабильности», говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Проект, считают стороны, направлен на выстраивание «ничем не ограниченной, многоуровневой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны» в целях поражения любых ракетных вооружений на всех стадиях их полета и до их старта. Такие планы, по утверждению Москвы и Пекина, «полностью отрицают ключевой принцип поддержания стратегической стабильности, предусматривающий неразрывность взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений». Это, в свою очередь, повышает риски конфликтов в космосе, способствует милитаризации космического пространства и «его превращению в место вооруженной конфронтации», говорится в заявлении.