Пекин и Москва назвали проект Трампа «угрозой стабильности»

Проект США «Золотой купол» представляет собой «угрозу для стратегической стабильности», говорится в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Проект, считают стороны, направлен на выстраивание «ничем не ограниченной, многоуровневой, многосферной и глобальной системы противоракетной обороны» в целях поражения любых ракетных вооружений на всех стадиях их полета и до их старта. Такие планы, по утверждению Москвы и Пекина, «полностью отрицают ключевой принцип поддержания стратегической стабильности, предусматривающий неразрывность взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений». Это, в свою очередь, повышает риски конфликтов в космосе, способствует милитаризации космического пространства и «его превращению в место вооруженной конфронтации», говорится в заявлении.
Распоряжение о создании глобальной системы ПРО президент США Дональд Трамп подписал в январе 2025 года. «Золотой купол» будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, а не сразу в полноценном виде. На первом этапе Пентагон хочет сосредоточиться на интеграции систем данных. Затем ведомство должно заняться разработкой космического оружия.
«Золотой купол» (Golden Dome) — многоуровневая система противоракетной обороны (ПРО), будет полностью защищать материковую часть Америки от всевозможных видов ракет (баллистических, крылатых или гиперзвуковых). Система призвана перехватывать ядерное оружие, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Проект направлен на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет. Щит может содержать сотни спутников для их обнаружения и отслеживания.