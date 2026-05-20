Разыскивали в Германии, а поймали в Стамбуле

В стамбульском районе Шишли задержан В.Б. (инициалы условные), объявленный Германией в международный розыск. Операцию провели сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (МİТ). Выяснилось, что подозреваемый является одним из лидеров международной сети наркоторговли.

В ходе расследования было установлено, что иностранный гражданин В.Б. занимался торговлей наркотиками через мессенджеры и осуществлял международную транспортировку наркотиков.

В.Б. был задержан утром 20 мая и передан стамбульской полиции.