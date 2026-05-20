В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы

Разведывательная академия Национальной разведывательной организации Турции (MİT) опубликовала отчет о войне США и Израиля с Ираном, начавшейся 28 февраля и продлившейся около 40 дней. В документе под названием «Военно‑геополитические перспективы войны США/Израиля с Ираном и Турция» отмечается: данное вооруженное противостояние повлекло за собой многогранные последствия как для современной войны и регионального баланса безопасности, так и для стратегических приоритетов Анкары. В последнем отчете турецкой разведки подчеркивается, что современные войны открывают новую эпоху не только в военной сфере, но и в области систем искусственного интеллекта, электронной борьбы, критической инфраструктуры, энергобезопасности, когнитивных операций, общественной стабильности и баланса в дипломатии.

Haqqin.az напоминает, что еще после первых 12 дней конфликта Академия в отдельно опубликованном отчете предупреждала: война будет расширяться и охватит более широкий регион. В предисловии к нынешнему документу директор учебного заведения профессор Талха Кесе отмечает, что в ходе боевых действий военный потенциал Ирана был существенно ослаблен, хотя влияние Тегерана и не исчезло полностью. В этой связи он обращает внимание на то, что в регионе могут возникнуть новые очаги напряженности. Кесе подчеркивает: война против Ирана продемонстрировала очевидную трансформацию в таких сферах, как военные доктрины, новые технологии, разведывательные операции, энергетическая безопасность и коммуникационные стратегии. В отчете подробно анализируются последствия этих изменений для Анкары. Турецкая разведка отмечает, что 40-дневное противостояние показало переход от платформоцентричного подхода к новому типу ведения войны, основанному на информации, интернете, производственных мощностях и операционной устойчивости. Указывается, что активное использование систем на базе искусственного интеллекта в таких сферах, как разведка, обнаружение целей и противовоздушная оборона, сыграло ключевую роль в ускорении принятия решений. В документе отмечается, что преимущество в современной войне в принятии решений обеспечивается скоростью обработки данных и алгоритмическим анализом. В отчете подчеркивается, что доминирование в электромагнитном спектре стало неотъемлемой частью современной воздушной борьбы. Прямую и решающую роль в исходе боевых действий играют радиолокационные системы, каналы передачи данных, средства электронной борьбы и коммуникационные сети.

Турецкая разведка считает, что способность Ирана прорывать многоуровневую систему ПВО с помощью дешевых ударных дронов-камикадзе и массированных ракетных атак демонстрирует: современная противовоздушная оборона должна строиться не только на оборонительных системах, но и на интегрированных архитектурах, поддержанных ранним предупреждением и кибербезопасностью. Авторы напоминают, что в ходе войны США/Израиля с Ираном были поражены критические инфраструктурные объекты, энергетические установки и логистические центры. Отмечается, что государства могут пересмотреть свои национальные доктрины безопасности с учетом данных факторов. В этом контексте подчеркивается, что напряженность в районе Ормузского пролива, Красного моря и Восточного Средиземноморья превращает вопросы энергетической безопасности и торговых маршрутов в прямые сферы стратегического соперничества. Также говорится, что защита энергетической инфраструктуры и морских торговых путей стала фундаментальным элементом региональной архитектуры безопасности, а такие проекты Турции, как «Путь развития» и Срединный коридор, приобретают не только экономическое, но и стратегическое значение. В отчете подчеркивается, что Израиль рассматривает ослабление Ирана как стратегическую возможность и стремится расширить зону операций вдоль линии Сирия-Ливан-Восточное Средиземноморье, что, по мнению авторов, «делает региональную систему безопасности более уязвимой». Отмечается также, что попытки Израиля «переформатировать» регион повышают вероятность стратегического соперничества с Турцией.