В Израиле скандал. А Италия вызывает посла

Поезд Баку — Тбилиси: дорого, зато прямо как в Европе
В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр транспорта Мири Регев посетили закрытый объект в порту Ашдода, где содержатся иностранные активисты перехваченной флотилии «Сумуд», задержанных силами ВМС ЦАХАЛа, пишут израильские СМИ.

Кадры с жестким обращением с задержанными были опубликованы через официальные каналы министров и распространены в СМИ. На кадрах видно, как группа иностранных граждан находится на коленях со связанными руками за спиной и опущенными головами. В этот момент Бен-Гвир ходил среди задержанных, скованных наручниками, при этом размахивая флагом Израиля.

«Лагерь отдыха закончился! Любой, кто действует против государства Израиль, столкнется со всей решимостью нашей страны. Народ Израиля жив!» — заявил Бен-Гвир.

На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.

Бен-Гвир обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом оставить задержанных под стражей на длительный срок и рассмотреть возможность их перевода в тюрьмы для террористов.

Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил с резкой критикой в адрес Итамара Бен-Гвира, распространившего видеозапись. «Вы сознательно нанесли ущерб государству, устроив позорное шоу, - и не в первый раз, - заявил Саар, обращаясь к Бен-Гвиру. - Вы подорвали огромные профессиональные и успешные усилия, предпринятые очень многими - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников Министерства иностранных дел и других хороших людей. Нет, вы не лицо Израиля».

Бен-Гвир, отвечая Гидеону Саару, заявил: «Кое-кто в правительстве до сих пор не понял, как нужно вести себя с теми, кто поддерживает террор. От министра иностранных дел Израиля следовало бы ожидать понимания того, что Израиль больше не мальчик для битья. Тот, кто приезжает к нам, чтобы поддержать террор и выразить солидарность с ХАМАС, получит по башке. Мы не подставим вторую щеку».

Премьер Италии Джорджа Мелони также отреагировала на эти кадры, назвав «неприемлемым» поведение Бен-Гвира. «Недопустимо, чтобы эти демонстранты, среди которых многие - итальянские граждане, подвергались такому обращению, оскорбляющему достоинство личности», - подчеркнула она. Глава правительства Италии также заявила, что израильский посол будет вызван в МИД для официальных разъяснений произошедшего.

Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни потребовали извинений и назвали происходящее «неприемлемым обращением» и «полным неуважением» к позиции Рима.  Итальянская сторона заявила, что считает такие действия недопустимыми и ожидает официальных объяснений от израильской стороны.

