В Израиле скандал. А Италия вызывает посла

В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр транспорта Мири Регев посетили закрытый объект в порту Ашдода, где содержатся иностранные активисты перехваченной флотилии «Сумуд», задержанных силами ВМС ЦАХАЛа, пишут израильские СМИ.

Кадры с жестким обращением с задержанными были опубликованы через официальные каналы министров и распространены в СМИ. На кадрах видно, как группа иностранных граждан находится на коленях со связанными руками за спиной и опущенными головами. В этот момент Бен-Гвир ходил среди задержанных, скованных наручниками, при этом размахивая флагом Израиля.

«Лагерь отдыха закончился! Любой, кто действует против государства Израиль, столкнется со всей решимостью нашей страны. Народ Израиля жив!» — заявил Бен-Гвир.

На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.

Бен-Гвир обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом оставить задержанных под стражей на длительный срок и рассмотреть возможность их перевода в тюрьмы для террористов.