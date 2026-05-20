В Израиле скандал. А Италия вызывает посла

В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр транспорта Мири Регев посетили закрытый объект в порту Ашдода, где содержатся иностранные активисты перехваченной флотилии «Сумуд», задержанных силами ВМС ЦАХАЛа, пишут израильские СМИ.
Кадры с жестким обращением с задержанными были опубликованы через официальные каналы министров и распространены в СМИ. На кадрах видно, как группа иностранных граждан находится на коленях со связанными руками за спиной и опущенными головами. В этот момент Бен-Гвир ходил среди задержанных, скованных наручниками, при этом размахивая флагом Израиля.
«Лагерь отдыха закончился! Любой, кто действует против государства Израиль, столкнется со всей решимостью нашей страны. Народ Израиля жив!» — заявил Бен-Гвир.
На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.
Бен-Гвир обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом оставить задержанных под стражей на длительный срок и рассмотреть возможность их перевода в тюрьмы для террористов.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם סרטונים ממתקן המעצר בנמל אשדוד אליו הובאו פעילי משט ה"סומוד". בתיעודים נראה השר מנופף בדגל המדינה ומשמיע את ההמנון לפעילים הכפותים על הרצפה. משרד החוץ ומערכת הביטחון דרשו כי יש לגרשם מישראל מבלי לעורר פרובוקציות@Roi_Yanovsky@ItayBlumental pic.twitter.com/OR39TSqlbW— כאן חדשות (@kann_news) May 20, 2026
Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил с резкой критикой в адрес Итамара Бен-Гвира, распространившего видеозапись. «Вы сознательно нанесли ущерб государству, устроив позорное шоу, - и не в первый раз, - заявил Саар, обращаясь к Бен-Гвиру. - Вы подорвали огромные профессиональные и успешные усилия, предпринятые очень многими - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников Министерства иностранных дел и других хороших людей. Нет, вы не лицо Израиля».
Бен-Гвир, отвечая Гидеону Саару, заявил: «Кое-кто в правительстве до сих пор не понял, как нужно вести себя с теми, кто поддерживает террор. От министра иностранных дел Израиля следовало бы ожидать понимания того, что Израиль больше не мальчик для битья. Тот, кто приезжает к нам, чтобы поддержать террор и выразить солидарность с ХАМАС, получит по башке. Мы не подставим вторую щеку».
Премьер Италии Джорджа Мелони также отреагировала на эти кадры, назвав «неприемлемым» поведение Бен-Гвира. «Недопустимо, чтобы эти демонстранты, среди которых многие - итальянские граждане, подвергались такому обращению, оскорбляющему достоинство личности», - подчеркнула она. Глава правительства Италии также заявила, что израильский посол будет вызван в МИД для официальных разъяснений произошедшего.
Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни потребовали извинений и назвали происходящее «неприемлемым обращением» и «полным неуважением» к позиции Рима. Итальянская сторона заявила, что считает такие действия недопустимыми и ожидает официальных объяснений от израильской стороны.