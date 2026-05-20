Серьезные обвинения Фаризу Магеррамову

Завершено предварительное следствие по делу Фариза Магеррамова, одного из обвиняемых по делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Гусейн Гусейнли.
Согласно обвинению, Фариз Магеррамов обвиняется в незаконном ввозе из-за границы крупной партии табачных изделий контрабандным путем и их реализации на территории Азербайджана. Утверждается, что Магеррамов действовал совместно с членами организованной группы и в течение длительного времени занимался продажей контрабандных сигарет в различных регионах страны.
Ф.Магеррамову предъявлены обвинения по статьям:
206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой в особо крупном размере); 213-1.2.1 (хранение в целях сбыта товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повторно, в крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. В случае подтверждения обвинений Магеррамову грозит выше 10 лет лишения свободы.
Отметим, что среди обвиняемых по данному уголовному делу также фигурируют руководитель ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Руслан Эюбов, начальник порта Рашад Дашдамиров, начальник портового пункта Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Государственного таможенного комитета Фарид Усубов и другие ответственные лица.