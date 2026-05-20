Серьезные обвинения Фаризу Магеррамову

Завершено предварительное следствие по делу Фариза Магеррамова, одного из обвиняемых по делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Гусейн Гусейнли.

Согласно обвинению, Фариз Магеррамов обвиняется в незаконном ввозе из-за границы крупной партии табачных изделий контрабандным путем и их реализации на территории Азербайджана. Утверждается, что Магеррамов действовал совместно с членами организованной группы и в течение длительного времени занимался продажей контрабандных сигарет в различных регионах страны.