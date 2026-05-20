Руководство Минобороны Азербайджана в Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде и другие должностные лица министерства находятся с визитом в Турции для участия в Дне высокопоставленного наблюдателя в ходе многонациональных совместных учений «EFES-2026».
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, в рамках визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, а начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев — со своим коллегой генералом армии Сельчуком Байрактароглу.
«В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также подчеркнута значимость реализуемых в обеих странах совместных проектов и учений», - говорится в сообщении.
Отметим, что в рамках визита планируется участие руководящего состава Министерства обороны в дневном и ночном этапах Дня высокопоставленного наблюдателя многонациональных совместных учений «EFES-2026», в которых принимают участие военнослужащие азербайджанской армии и в целом 10 300 военнослужащих из 50 стран.