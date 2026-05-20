Юрий Фельштинский: «Это самый удачный бизнес-проект в жизни Трампа»

Трамп представляет дело таким образом, «будто бы весь арабский мир выстроился в очередь и умоляет его не наносить очередной удар по Ирану, и Трамп любезно соглашается», сказал политолог.

Известный американский историк, политолог Юрий Фельштинский, комментируя haqqin.az данное решение американского президента, сказал, что Трамп, как обычно, вводит мировую общественность в заблуждение. «Говоря простым языком, он врет. Никаких серьезных переговоров, близкой сделки нет. Иран ничего приемлемого для США не предлагает».

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал противоречивый ход — отменил удар по Ирану, заявив, что за день до атаки эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его воздержаться от запланированной военной атаки, поскольку сейчас проходят «серьезные переговоры», которые близки к завершению вполне приемлемой для США и государств Ближнего Востока сделкой.

По его мнению, «это маловероятный сценарий. Проще поверить в то, что договоренность об этом была достигнута в Китае, где о приостановке атаки настаивал лидер КНР Си Цзиньпин, заинтересованный в свободном судоходстве через Ормузский пролив и в снижении цен на энергоносители. Китай значительную часть нефти импортирует из Ирана через Ормузский пролив».

Фельштинский предполагает, что «Трамп может прекратить военные операции против Ирана в любой момент, и этому все будут только рады. К примеру, Израиль успешно реализовал задачи по уничтожению ядерных объектов Ирана; арабские соседи Тегерана, страдающие пусть не от очень серьезных, но нарушающих привычный покой иранских ударов; Европа, разоряемая высокими ценами на нефть и газ, повысившимися из-за ближневосточной войны; американский потребитель, недовольный повышением цен на нефть до практически рекордного уровня, ранее зафиксированного в США лишь в 2022 году, вскоре после российского вторжения в Украину; политики-республиканцы США, рискующие потерять большинство в Палате представителей и Сенате из-за непопулярной войны, развязанной Трампом».

«Единственная страна, заинтересованная в продолжении американских военных действий против Ирана, — это Россия, наживающаяся на поднявшихся ценах на нефть и газ, заинтересованная в ослаблении Европы, где вынуждены теперь экономить, в том числе и на военно-экономической помощи Киеву, что, по мнению Путина, должно помочь ему захватить Украину. Денег у всех игроков, кроме России, из-за атак на Иран стало меньше. Только Россия остается в выигрыше. Это та причина, по которой Трамп не остановит иранскую кампанию. Она слишком выгодна Путину, а Трамп, как легко заметить, интересы Путина блюдет в первую очередь», — утверждает эксперт.

Фельштинский считает, что «противоречивые заявления Трампа о планируемых им или приостанавливаемых военных действиях приводят к серьезным колебаниям американской биржи. На этом посвященные в планы действий Трампа игроки могут зарабатывать и зарабатывают огромные деньги. Заявления Трампа, кажущиеся нам противоречивыми или нелогичными, имеют своей целью вызвать биржевые колебания, на которых можно хорошо заработать. Так что ничего противоречивого и нелогичного в заявлениях и действиях Трампа нет. Президентство Трампа — самый удачный бизнес-проект в его жизни».