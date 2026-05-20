Азербайджанец следил за авиабазой НАТО. И получил 7 лет

Суд в Ханье, административном центре греческого острова Крит, приговорил к 7 годам и месяцу лишения свободы 26‑летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в шпионаже. Как пишут греческие СМИ, подсудимый Х. Дж. прибыл в Ханью 18 июня 2025 года и снял номер в отеле с видом на порт и военно-морскую базу Суда‑Бей, где и оставался около месяца. Сообщается, что во время своего пребывания в городе он избегал поездок и выходил из номера лишь по необходимости. Документы, найденные в гостиничном номере, указывают на то, что в Грецию он прилетел через Варшаву рейсом SKY Express еще 6 января. Записи также показывают, что 7 января он приобрел в Афинах фотооборудование, включая камеру Nikon, штатив и USB‑накопители. Следователи полагают, что власти, вероятно, не знали о его присутствии в стране в течение полугода.

Правоохранительные органы установили, что Х. Дж. систематически следил за базой и фотографировал ее. После ареста в его комнате были обнаружены фотоаппарат, мобильный телефон и карта памяти. Следователи выяснили, что он сделал более 5000 фотографий входа и выхода из порта Суда. На компьютере задержанного было обнаружено специальное программное обеспечение для шифрования, через которое он, предположительно, передавал собранные материалы. Чиновник, говоривший с изданием на условиях анонимности, сообщил, что анализ iPhone 14 Pro подозреваемого выявил его контакты с соотечественниками как в Азербайджане, так и на Крите. Некоторые из этих лиц проходят в базах иностранных разведывательных служб как предполагаемые сообщники иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).