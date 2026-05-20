Ормуз под колпаком у Ирана

Иран закрепил фактический контроль над Ормузским проливом, установив военные контрольно-пропускные пункты, введя проверку судов, специальные дипломатические протоколы, а в некоторых случаях — «плату за безопасность» для обеспечения безопасного прохода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 20 источников, включая представителей судоходных компаний Азии и Европы, а также официальных лиц Ирана и Ирака.

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) играет центральную роль в новой многоуровневой транзитной системе, которая отдает предпочтение судам, связанным с такими союзниками, как Китай и Россия, в то время как другим судам могут потребоваться межправительственные соглашения или выплаты для прохода.

Согласно двум европейским источникам в сфере судоходства, некоторые корабли, не подпадающие под межправительственные сделки, платят иранским властям более 150 000 долларов за обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив.

С судов иногда взимаются сборы за охрану и навигацию, размер которых варьируется в зависимости от груза, сообщили два высокопоставленных иранских чиновника, добавив, что «эти сборы распространяются не на все страны».