«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Трамп обсудит поставки оружия с лидером Тайваня

20 мая 2026, 18:46 899

Американский президент Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить главе администрации Тайваня Лай Циндэ для обсуждения предполагаемой сделки о поставках острову американских вооружений. Такой разговор может стать первым подобным прямым контактом более чем за 40 лет.

«Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию», - сказал Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. «Мы будем работать над решением этой проблемы Тайваня», - добавил Трамп.

По итогам прошедшего на прошлой неделе государственного визита в Китай президент США заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню американского оружия на $14 млрд, но еще не принял окончательного решения по этой сделке. Он также тогда добавил, что не хотел бы, чтобы США вступали в войну с Китаем из-за того, что Тайвань решит объявить независимость от КНР.

В декабре 2016 года Трамп после победы на выборах, являясь избранным президентом США, провел телефонный разговор с занимавшей тогда пост главы тайваньской администрации Цай Инвэнь. Это был первый прямой контакт между лидером Тайваня и избранным президентом США с 1979 года. МИД КНР в ответ тогда выразил протест американской стороне.

