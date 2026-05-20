Пентагон отложил переброску войск в Польшу

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что перенос переброски американских войск в Польшу не означает сокращения военного присутствия в Европе и связан лишь с «технической ротационной задержкой». Успокаивающий сигнал вслед за словами Вэнса прозвучал и от официального представителя Пентагона - помощника министра войны США по связям с общественностью Шона Парнелла.

«Министерство войны сократило общее число бригадных боевых групп (ББГ), выделенных для Европы, с четырех до трех — это возвращение к уровню ББГ в Европе 2021 года. Это решение стало результатом комплексного, многоуровневого процесса, сосредоточенного на конфигурации сил США в Европе. В результате временно откладывается развертывание американских войск в Польше, которая является образцовым союзником США», — написал Парнелл в соцсети Х.

Отметим, со вторника в США находится делегация Министерства обороны Польши, в которую входят, в частности, заместители министра Цезари Томчик и Павел Залевский. Визит напрямую связан с действиями администрации США в вопросе размещения войск в Европе. Со среды запланирована серия встреч в Конгрессе США.