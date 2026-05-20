Шойгу недоволен действиями Армении

Руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны (Армении – ред.) в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с РФ», – сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Москва понимает желание руководства Армении извлекать выгоду от отношений с Россией.

«Мы хорошо понимаем желание руководства Армении и далее извлекать экономическую выгоду из отношений с нашей страной», - сказал Шойгу на заседании специальной рабочей группы в среду.

«Но сотрудничество и стратегическое партнерство - это улица с двусторонним движением. Поэтому предлагаю сейчас обсудить дальнейшее выстраивание взаимодействия с Арменией в политической и экономической сферах, а также в области безопасности», - заявил он.  

Шойгу сообщил, что в 2025-2026 годах стратегическими партнерами Армении стал ряд недружественных для России стран. «Соглашение с ними подразумевает, в том числе углубление взаимодействия в сфере безопасности. Проводятся совместные военные учения», - сообщил он. 

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%. «Россия занимает первое место как по экспорту, так и по импорту», - отметил он.

По его данным, объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти $3,9 млрд. «Это почти две трети от общего объема переводов, или более 13% ВВП Армении», - заявил Шойгу. 

«Вряд ли можно оспорить тот факт, что основным двигателем роста армянской экономики является сотрудничество с Россией. Развитие экономических связей с РФ позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% только с 2022 по 2025 годы», - отметил секретарь Совбеза РФ.

