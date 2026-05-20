Разбился самолет ВВС Пакистана

Учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил Пакистана, предположительно FT-7PG или K-8P Karakorum, потерпел крушение в районе города Мианвали (провинция Пенджаб).

Оба пилота катапультировались и выжили. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Предварительно сообщается, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Инцидент произошел в рамках плановой учебной миссии ВВС Пакистана.

Информация о погибших или пострадавших на земле не поступала.

Командование ВВС Пакистана начало расследование обстоятельств происшествия.