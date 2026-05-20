Новый конкурс грантов на преподавание азербайджанского языка за рубежом

Руководствуясь законом Азербайджанской Республики «О грантах» и Указом президента Азербайджанской Республики №654 от 21 октября 2015 года «Об утверждении списка учреждений, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики и обладающих возможностью выдавать гранты юридическим и физическим лицам, а также муниципалитетам Азербайджанской Республики в соответствии с их сферой деятельности», Министерство науки и образования объявляет конкурс грантов на организацию преподавания азербайджанского языка в школах, работающих за рубежом.

В конкурсе могут участвовать лица, имеющие не менее 3 лет педагогического стажа преподавания азербайджанского языка в общеобразовательных учреждениях и не старше 60 лет, сообщили в Миннауки.

Прием проектной документации для участия в конкурсе будет осуществляться по электронной почте [email protected] до 3 июня 2026 года, 17:00.

Более подробную информацию о конкурсе грантов можно найти в следующем объявлении и наборе условий:

