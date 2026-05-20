«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Революция в европейском футболе

УЕФА меняет турниры сборных
Отдел спорта
20:03 608

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в Стамбуле и принял революционные решения, касающиеся турниров для сборных. Они будут реализованы после Евро-2028.

С сезона 2028/29 Лига наций будет состоять не из четырех, а из трех лиг - «А» (18 сборных), «B» (18) и «С» (19).

Каждая лига будет состоять из трех групп по шесть команд. Каждая команда проведет по пять игр. В одной из групп лиги «С» будет семь команд, а значит, каждая сборная сыграет шесть матчей.

Квалификация на чемпионаты Европы также изменится. Команды будут поделены на лиги 1 и 2. В лиге 1 сыграют 36 команд, выступающих в лиге «А» и лиге «B» Лиги наций. В лиге 2 будут играть 18 или 19 участников лиги «С».  

В лиге 1 будут три группы по 12 команд. Каждая команда проведет по три домашних и три выездных матча. Система как в нынешних еврокубках. 

В лиге 2 будут играть так же, как в лиге «С» - три группы по шесть (семь) команд.

Напрямую в финальную часть выйдут лишь победители трех групп лиги 1. Остальные участники будут играть в плей-офф. Шансы попасть на Евро будут и у команд из лиги 2.

Детали пока недоработаны. Более подробная информация появится в ближайшие месяцы.

Напомним, сборная Азербайджана этой осенью будет играть в лиге «D» Лиги наций. После 2028 года этой лиги уже не будет.

