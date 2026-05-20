«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
В Британии «похоронили» короля

20:23

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. Об этом пишет The Independent.

По информации издания, 19 мая в эфире прозвучало объявление о кончине монарха и включился гимн «Боже, храни короля». После этого обычное вещание внезапно прервалось, и трансляция не возобновлялась в течение 15 минут.

В конце концов ведущие вновь вышли в эфир и опровергли сообщение о смерти Карла III. Они принесли извинения слушателям и объяснили, что недоразумение произошло из-за «компьютерной ошибки».

Позднее директор радиостанции Питер Мур прокомментировал случившееся в своих социальных сетях.

«Была случайно активирована процедура оповещения о смерти монарха, которую все радиостанции Великобритании держат наготове, надеясь, что она не понадобится», — рассказал Мур.

1 мая Карл III и его супруга Камилла посетили Арлингтонское национальное кладбище в США. Как сообщила газета Daily Mail, британского монарха и его жену встречали салютом из орудий и гимнами обеих стран. При этом неприятным инцидентом стал перевернутый флаг Соединенного королевства, который держал один из солдат.

Ранее принц Уильям обвинил Камиллу в «плохой заботе» о Карле III.

